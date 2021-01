Verstoß gegen Rechtsverordnung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie : Polizei löst illegales Corona-Treffen in Gaststätte in Sulzbach auf

Polizei löst illegales Corona-Treffen in Gaststätte in Sulzbach auf

Sulzbach Bei der Kontrolle einer Gaststätte am Samstagnacht haben Beamte der Polizei-Inspektion (PI) Sulzbach Verstöße gegen die Corona-Verordnung festgestellt. Insgesamt sieben Personen hielten sich ohne Abstand und Masken in dem Lokal auf. Sie erwarten nun Bußgelder.

Am Samstagnacht gegen 00.50 Uhr wurden Beamte der Polizei-Inspektion (PI) Sulzbach auf einen möglichen Gaststättenbetrieb aufmerksam. Das teilte die PI am Sonntagmorgen in einer Pressemitteilung mit.