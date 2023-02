Ihr Wille zur Rückkehr ist ungebrochen

Oleksandra Zhyvotchenko vor der Sulzbacher Allerheiligenkirche. Seit elf Monaten wohnt sie in der Stadt. Foto: Lucas Hochstein

Sulzbach Vor den Gräueln des russischen Angriffskriegs flüchtete die 39-jährige Oleksandra Zhyvotchenko aus der Ukraine. Zuflucht fanden sie und ihr Sohn in Sulzbach – eine Heimat auf Zeit.

Der russische Angriff auf die Ukraine am 24. Februar hat das Leben von Oleksandra Zhyvotchenko auf den Kopf gestellt. Nach tagelanger Flucht kam die 39-Jährige im März 2022 im Saarland an. Auf ihrem grauen Kapuzenpulli prangt ein schwarzer Balken, darauf steht in Weiß: „Our life before and after“ (auf Deutsch: „Unser Leben davor und danach“), verbunden mit dem Datum, das in ihrem Leben alles verändert hat. Auf dem Rücken steht knapp „No war“ (auf Deutsch: Kein Krieg).

Die 39-Jährige lebte in Dnipro, der Gebietshauptstadt des Oblasts Dnipropetrowsk. Die Stadt liegt rund 400 Kilometer südöstlich der ukrainischen Hauptstadt Kiew. „Am ersten Kriegstag packten wir zusammen und fuhren in ein kleineres Dorf. Wir dachten, dort ist es sicherer“, erzählt Oleksandra. Ende Februar seien russische Soldaten in die Siedlung eingedrungen und hätten ukrainische Zivilisten getötet: „Uns wurde klar, wir müssen hier weg.“

Zurück in Dnipro, suchte Oleksandra mit ihrer Cousine nach einem Fluchtweg. Die Frauen wollten mit dem Zug ins 900 Kilometer entfernte Lwiw in der Westukraine, einem Ort an der polnisch-ukrainischen Grenze. Der Andrang am Bahnhof der Großstadt war riesig.

Mit ihren beiden Kindern versuchten die Frauen es in einer kleineren Stadt, schafften es in den vollen Zug: „Drei Menschen mussten sich einen Sitzplatz teilen“, berichtet die Ukrainerin. „Die Fahrt nach Lwiw dauerte zwei Tage“, der Zug habe mehrfach angehalten und sei ohne Licht gefahren, um den Russen kein Ziel zu bieten.

Von Lwiw, 70 Kilometer von der polnischen Grenze, brachten Freiwillige die vier schließlich nach Warschau. Mit dem Bus fuhren sie dann von Warschau die rund 1200 Kilometer ins Saarland. Die Schwester der 39-Jährigen lebt schon länger in Sulzbach. Deswegen lag dort das Ziel der Flucht. Hier traf sie auch ihre Mutter wieder, die fünf Tage vor Kriegsausbruch Oleksandras Schwester besucht hatte.

„Die ersten Monate waren sehr schwierig“, erzählt die 39-Jährige vom Stress, den die Ankunft in der neuen Umgebung mit sich brachte. „Ich wollte alles hinschmeißen und nach Hause gehen.“ Zu Beginn des Krieges dachte sie, dass alles in einem Monat vorbei sei: „Jetzt sind wir schon seit einem Jahr hier.“

Anfangs hatte die Ukrainerin viel Papierkram zu erledigen. Sie richtete für sich und ihren Sohn die neue Wohnung in Sulzbach ein. Sonntags demonstrierte sie mit anderen Geflüchteten gegen den Krieg in ihrer Heimat. Als in der Homburger Uniklinik im Herbst verletzte Landsleute behandelt wurden, besuchte sie die Verletzten gemeinsam mit anderen Ukrainern und kochte für die Betroffenen ukrainisch.

In ihrer Heimat hat sie einen Abschluss als Bauingenieurin gemacht. „Ich habe fünf Jahre lang im Straßenbau gearbeitet.“ Die Finanzkrise 2008 habe sie allerdings dazu gebracht, noch mal umzusatteln.

Deutsch sprechen fällt Zhyvotchenko, die zuletzt in der Ukraine ein eigenes Transportunternehmen betrieb, schwer. Stolz zeigt sie Fotos der Baustellen-Lastwagen ihres Unternehmens „Ich gehöre zu denjenigen, die in die Ukraine zurückkehren wollen.“ Deutsch hat sie sich selbst beigebracht mithilfe von Onlinevideos.

Sich in Deutschland erneut eine neue Existenz aufbauen? Für Oleksandra ist das offenbar keine Option. Sie glaubt, ein Unternehmen in Deutschland zu gründen oder sich beruflich neu auszurichten, dauere einfach zu lange. Die Bürokratie, die sie bisher hierzulande erlebt hat, scheint sie abzuschrecken.

Ihr Sohn geht in Sulzbach zur Schule: „Ihm gefällt die Schule hier sehr gut“, nach dem Unterricht in der deutschen Schule besuche er zusätzlich online den Unterricht einer ukrainischen Schule. Diese Doppelbelastung sorgt für Spannungen zwischen Mutter und Sohn. Wenn sie über ihn spricht, ist ein Lächeln in ihrem Gesicht erkennbar. Über den ukrainischen Schulstoff schreibe er ebenfalls Klassenarbeiten. Einmal die Woche besucht der Neunjährige das Fußballtraining. Das habe er in der Ukraine dreimal die Woche machen können.

Sulzbach gefällt der 39-Jährigen gut: „Die alten Häuser hier haben ihren eigenen Charme.“ Der Kontrast zum modernen Dnipro, vor dem Krieg die viertgrößte Stadt der Ukraine, ist groß. Dass Oleksandra in ihre Heimat zurückkehren will, daran lässt sie keinen Zweifel: „Jemand muss das Land wieder aufbauen.“ Die Stadt, in der sie gelebt hat, sei nicht von Russen besetzt und für viele Ukrainer immer ein Rückzugsgebiet gewesen.

Die Region Dnipropetrowsk grenzt unmittelbar an den Oblast Donezk. In Teilen der Region riefen, von Russland unterstützt, Separatisten im April 2014 die sogenannte Volksrepublik Donezk aus. Schon vor dem großflächigen Angriff der russischen Armee am 24. Februar, kämpften dort Separatisten gegen die ukrainische Armee.

Der Krieg hat auch das Privatleben der Mutter jäh gestoppt. Für eine Hochzeit mit ihrem Partner war nach dem russischen Überfall keine Zeit mehr. Im Herbst habe sich ihr Freund dann freiwillig zur Armee gemeldet. Auch ihre Großeltern sind weiterhin in der Ukraine.