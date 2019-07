Schützen geben Startschuss : „Hinnafelder Kerzekerb“ beginnt an diesem Freitag

Sulzbach Am 26. und 27. Juli steigt die 41. „Hinnafelder Kerzekerb“. Der Veranstalter verspricht ein umfangreiches Programm. Zum Auftakt an diesem Freitag schießen der Schützenverein Tell Hühnerfeld und der Schützenverein Rohrbach gemeinsam das Volksfest an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Von red

Gegen 18 Uhr hängt die „Hinnafelder Jugend“ am Zunftbaum in der Ortsmitte den Kirmeskranz auf. Im Anschluss führt Kerwe-Hannes Stefan Hippchen alle zum Fass-Anstich in den Biergarten am Sportplatzkreisel. „De Daniel un de Chris“ sorgen den Abend über für musikalische Unterhaltung.