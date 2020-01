Hund verletzt : Tierhasser legt Giftköder in Sulzbach aus

Tierhasser legt Giftköder in Sulzbach aus

Sulzbach Bereits am 22. Dezember des vergangenen Jahres hat ein Unbekannter Giftköder in Sulzbach ausgelegt. Ein Hund musste vom Tierarzt behandelt werden.

Immer wieder geschieht es auch im Saarland: unbekante legen Giftköder aus, die von Haustieren gefressen werden. So auch geschehen am 22. Dezember 2019 in Dudweiler im Bereich der Herrensohrer Wiesen. Der Hund einer 36-jährigen Frau wurde durch einen Giftköder verletzt.