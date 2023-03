Buchvorstellung in Sulzbach „Dieser Austausch war der Sauerteig für unsere Beziehung“

„Hinter jedem starken Mann steht eine starke Frau“, sagt der Volksmund. Bei Marlies Krämer und Günter Meyer, beide früher Sozialdemokraten, schien das in ihrer über 40 Jahre andauernden Beziehung fast andersherum. Die Sulzbacherin Krämer machte sich einen Namen im Kampf um die Rechte der Frauen und Gender-Gerechtigkeit. Günter Meyer, der Beleuchter aus Aschersleben, setzte derweil bekannte Filme ins rechte Licht - und eben auch „seine“ Marlies. „Er war mein Mentor. Mit seiner Hilfe konnte ich mich zu der Frau entwickeln, die ich heute bin. Ich wollte Günter, diesem so großartigen Mann, die Ehre erweisen und ihn so darstellen, wie er wirklich war“, sagt Krämer, die ihrem Wegbegleiter mit dem Buch „Dieser Mann war mein Weckruf“ ein literarisches Denkmal gesetzt hat.