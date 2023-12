Gefahr durch Falschparker “Wenn wir nicht vorfahren können, sind Menschenleben in Gefahr“

SIX Da ging es nicht um Falschparker, sondern eine Rettungsgasse, die nicht gebildet worden ist. Das war auf der A 623, gemeldet war ein Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen und unbekannter Personenlage. Als wir anrückten, kamen wir nicht durch den Stau durch. Ich bin als Einsatzleiter dann vorgerannt. Es stellte sich heraus, dass die Leute nicht eingeklemmt oder schwerverletzt waren. Wir mussten an alle Scheiben klopfen, um die Fahrer dazu zu bewegen, noch ein Stück zur Seite zu fahren. Das war an der Stelle schon etwas kritisch. Man muss aber sagen: Solche Fälle erregen in den sozialen Medien immer große Aufmerksamkeit, aber meistens funktioniert das doch sehr gut. Ansonsten kamen wir bei einem Brand in Altenwald nicht mit dem Löschfahrzeug hin. Das war ein kleines Haus, deshalb musste man nicht unbedingt mit der Drehleiter dran. Andernfalls hätte das böse ausgesehen.