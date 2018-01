Geburtstagsmatinee für Marlies Krämer

Die Mitbegründerin der Partei die Linke in Sulzbach und deren langjährige Vorsitzende, Marlies Krämer, feiert ihren 80. Geburtstag. Aus diesem Anlass lädt die Partei nach eigenen Angaben am Sonntag, 28. Januar, ab 11 Uhr zu einer Matinee ins Salzbrunnenhaus ein. Die Jubilarin bittet, keine Geschenke (vor allem keine Blumen) mitzubringen. Über eine Spende für die Rumänienhilfe von Willi Gehring würde sie sich aber freuen, so die Partei abschließend.