Enthemmte Neugier : Gaffer behindern Retter in Sulzbach

Sulzbach Gaffer sorgten für Probleme beim Unfall in Sulzbach, bei dem am Sonntag, 13 Uhr, an der Kreuzung Sulzbachtalstraße/An der Klinik zwei Menschen verletzt wurden. Wie berichtet, kollidierten die Autos eines 75-Jährigen und einer 18-Jährigen. Der eingeklemmte 75-Jährige wurde von der Feuerwehr mit schwerem Gerät befreit.

