Aktion zur Vereinstreue Die Viktoria füllt wieder die Bierbox

Warum bayerisch? „Das schmeckt den Leuten am besten“, erklärt Martin Munkelt. Welche genau in die Box kommen, ist noch unklar und soll ja auch eine Überraschung sein. „Sonst ist die Magie weg“, sagt er lächelnd. Doch sicherlich werden ein Weizen, ein Helles sowie ein Dunkles in 0,33- sowie 0,5 Liter-Flaschen darin enthalten sein. Auch die Trikots werden noch ausgesucht, wobei er erläutert, dass es sich um Nostalgietrikots aus der bewegten Vereinshistorie handeln wird. Immerhin hat die Viktoria auch schon II. Division gespielt, was von 1949 bis 1963 die zweithöchste deutsche Vertragsspielerklasse war. Vermehrt werden Spiel-Trikots aus der Landesliga-Zeit in der Box zu erwarten sein. Eines der Trikots sei später sogar in England aufgetaucht, wie Martin Munkelt lachend erzählt. Derzeit spielt der Verein in der Bezirksliga Saarbrücken.