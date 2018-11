Die „Turmnudeln“ sollen viele Interessenten finden

Der Verwaltungschef präsentierte kürzlich die eigens in einer Manufaktur gefertigten Motivnudeln in drei Farben in Form des letzten Hoferkopfturms. Mit einem passenden Etikett versehen sind sie in einer 250-Gramm-Packung zum Preis von 3,50 Euro ab sofort im Rathaus und später auch in ausgewählten Geschäften erhältlich.

Die Stadtwerke Friedrichsthal haben sich bereits mit einer größeren Spende an den Produktionskosten beteiligt und fördern das Projekt mit weiteren Aktionen.

Schultheis betonte, dass man zur Realisierung des Vorhabens noch weitere Hilfe brauche. Unter dem Motto „Von der Region für die Region“ könnten alle, die es wollen, durch den Kauf dieser „Turmnudeln“ mithelfen, dass bald eine weithin sichtbare Landmarke in Bildstock errichtet werden kann.