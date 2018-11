Fachmann erklärt, warum Schimmel entsteht

Während der nasskalten Jahreszeit blüht in vielen Wohnungen an Wänden oder Möbeln wieder der Schimmel auf und sorgt vielfach für Streit zwischen Mietern und Vermietern über die möglichen Ursachen. Da Schimmel gesundheitliche Beeinträchtigungen hervorrufen kann, ist eine sachgerechte Bekämpfung dringend geboten.

Ursache des Schimmelbefalls ist in jedem Fall eine durchfeuchtete Wand. Um den Schimmel erfolgreich zu bekämpfen, muss also erst geklärt werden, woher die Feuchtigkeit kommt, erläutert Energieberater Ehl. Es kann eindringende oder aufsteigende Feuchtigkeit sein oder Kondensation. Letztgenannte kann durch falsches Heizen und Lüften oder durch Mängel am Haus entstehen. Sie führen zu Wärmebrücken, durch die zudem viel Heizenergie verloren geht.

Termin ist heute, Dienstag, 27. November, 19 Uhr im VHS-Zentrum für Weiterbildung (gebührenfrei).