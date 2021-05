Alternativveranstaltung nach Corona-Krise geplant : Sie helfen Bürgern – und feiern gerne mit ihnen: Doch das Feuerwehrfest in Sulzbach fällt erneut aus

Die Sulzbacher Feuerwehr ist nicht nur zur Stelle, wenn Bürger Hilfe benötigen – wie hier bei einem Brand im Stadtteil Hühnerfeld. Sie feiert normalerweise auch gerne mit den Bürgern. Doch aufgrund der Corona-Krise fällt das Feiern erneut aus. Foto: Feuerwehr Sulzbach

Sulzbach Die Freiwillige Feuerwehr Sulzbach hat ihr traditionell am letzten August-Wochenende in der Wache in der Stadtmitte stattfindendes Feuerwehrfest auch für dieses Jahr aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt.

„Wir alle haben bis zuletzt gehofft, dass wir Euch in diesem Jahr endlich wieder zu unserem Feuerwehrfest begrüßen dürfen. Jedoch macht die weiterhin bestehende Unsicherheit mit Blick auf die weitere Entwicklung des Infektionsgeschehens keine seriöse Prognose für August möglich“, teilt der Löschbezirk Stadtmitte mit: „Da unser Fest bereits Anfang des Jahres geplant und die Vorbereitung frühzeitig getroffen werden muss, ist es Stand heute nicht realistisch, im August unter normalen Bedingungen feiern zu können. Daher müssen wir nach 2020 schweren Herzens auch in 2021 unser Feuerwehrfest ausfallen lassen.“ Die Wehr macht aber Hoffnung: „Sollte die Entwicklung im Spätsommer bis Herbst die Erwartungen erfüllen, lassen wir uns eine Alternativveranstaltung einfallen.“