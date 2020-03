Schwerer Verkehrsunfall : Motorradfahrer aus Sulzbach wird über Auto geschleudert

Sulzbach Ein 28-Jähriger wird in Sulzbach beim Zusammenstoß mit dem Pkw einer Frau aus Dudweiler schwer verletzt.

Bei einem Verkehrsunfall in Sulzbach hat ein Motorradfahrer schwere Verletzungen erlitten. Nach Angaben der Polizei war der 28 Jahre alte Sulzbacher am Samstag gegen 16.50 Uhr mit seinem Zweirad in der Sulzbachtalstraße unterwegs. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wollte eine 52 Jahre alte Frau aus Dudweiler mit ihrem Fahrzeug in die Straße einbiegen. Dabei übersah sie den von links kommenden Motorradfahrer, teilt die Polizei mit. Der 28-Jährige prallte mit seinem Zweirad in die Fahrerseite des Autos, wurde über den Pkw geschleudert und blieb einige Meter weiter liegen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Helm vom Kopf des Motorradfahrers gerissen.