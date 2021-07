Im Einsatz gegen den FC Bayern : Papas spannende Fußball-Geschichten

Frank Gießelmann steht mit seinem Sohn Marcel auf dem Sportplatz in Altenwald, wo der Junior in der Landesliga kickt. Der Papa hat im Fußball aufregende Zeiten erlebt – unter anderem in Neunkirchen, als er mit der Borussia an das Tor zur 2. Bundesliga klopfte. Foto: Andreas Schlichter

ALTENWALD/Neunkirchen Wenn Frank Gießelmann mit seiner Familie über Fußball redet, kann er von spannenden Erlebnissen berichten. Zum Beispiel, wie er gegen den jungen Mehmet Scholl spielte. Sohnemann Marcel war auf dem Weg, in die Fußstapfen des Vaters zu treten. Heute spielt er bei Eintracht Altenwald.

Manchmal sitzen sie noch gemeinsam vor dem Bildschirm und schauen sich auf einem bekannten Videoportal die Szenen aus alten Tagen an: die Brüder Marcel und Nils sowie ihr Vater Frank Gießelmann, der in den 80er- und 90er- Jahren erfolgreich für die Fußballer von Borussia Neunkirchen gegen das runde Leder trat. Mit der Borussia spielte der 56-Jährige jahrelang in der damals dritthöchsten deutschen Spielklasse. Zunächst war das die Oberliga, ab 1994 die Regionalliga – und er klopfte mit den Neunkirchern sogar an das Tor zur 2. Fußball-Bundesliga.

„Das waren aufregende Zeiten mit wirklich vielen tollen Erlebnissen. Der absolute Höhepunkt war sicherlich die Aufstiegsrunde 1990/1991 und speziell unser letztes Spiel beim TSV 1860 München“, erzählt Frank Gießelmann, dem besonders das Neunkircher Gastspiel an der Grünwalder Straße in Erinnerung geblieben ist. Vor knapp 30 000 Zuschauern unterlag die Borussia damals mit 1:2 bei den Münchner „Löwen“, die dadurch in die 2. Liga zurückkehrten. Trotz der Niederlage war die Partie für Gießelmann senior ein absoluter Gänsehautmoment. „Als wir in München ankamen, war alles in Blau und Weiß geschmückt. Das Medieninteresse und die Stimmung im Stadion waren gigantisch – das werde ich nie vergessen und das toppt sogar unser späteres DFB-Pokal-Spiel gegen die Bayern“, sagt er.

Das besagte Duell mit dem deutschen Rekordmeister FC Bayern München folgte ein gutes Jahr nach der Neunkircher Teilnahme an der Aufstiegsrunde zur 2. Liga – da war Marcel, der ältere der beiden Söhne, gerade mal zwei Monate alt. In der ersten Runde des DFB-Pokals unterlag Saarlandpokal-Sieger Borussia Neunkirchen am 25. August 1992 den großen Bayern mit 0:6. Dennoch war die Partie vor fast 20 000 Zuschauern im Ellenfeldstadion für Papa Gießelmann eine Riesensache – garniert mit persönlichen Höhepunkten. „Ich habe damals im defensiven Mittelfeld gegen den jungen Mehmet Scholl gespielt. Und ich weiß noch, dass ich Oliver Kreuzer einen Beinschuss verpasst habe. Das gab natürlich Szenenapplaus“, verrät Frank Gießelmann – und muss schmunzeln.

Bayern Münchens Christian Ziege (rechts) versucht im DFB-Pokalspiel am 25. August 1992 bei Borussia Neunkirchen Frank Gießelmann abzuschütteln. Die Bayern gewannen die Partie beim Saarlandpokal-Sieger mit 6:0. Foto: imago sportfotodienst/imago sport

„Er hat schon ein paar spannende Fußball-Geschichten auf Lager“, bestätigt Sohnemann Marcel. „Wie er mit Jay-Jay Okocha zusammengespielt hat. Das Pokalspiel gegen die Bayern. Dass er mit Stefan Kuntz befreundet ist und so weiter. Das schönste Spiel und eine seiner liebsten Anekdoten ist aber das Aufstiegsrundenspiel zu Hause gegen 1860 München. Wie er per Kopf das frühe 1:0 erzielt hat und später dann mit Roter Karte vom Platz geflogen ist“, erzählt der 28-Jährige, der für Landesligist SVG Eintracht Altenwald aufläuft – wenn nicht gerade Corona einen Strich durch die Rechnung macht.

In seiner Jugend spielte auch Marcel Gießelmann für die Neunkircher Borussia. Mit der Ambition, später ebenfalls mal einen so erfolgreichen Weg einzuschlagen wie der Vater, der während dieser Zeit nicht nur als Förderer, sondern auch als eine Art zweiter Trainer fungierte. „Er hat mir nach den Spielen jedes Mal Tipps gegeben, was ich beim nächsten Mal besser machen kann, stand mir immer mit Rat und Tat zur Seite. Und natürlich war er nicht zuletzt auch mein größter Kritiker“, sagt Marcel Gießelmann mit einem Lächeln auf den Lippen. Er klopfte wie der Papa ebenfalls an einer Karriere im höheren Bereich. „Mein Vater war auf jeden Fall immer ein Vorbild für mich. In der A-Jugend habe ich beim SV Thalexweiler ja auch in der Regionalliga gespielt. Später war ich sogar mal im Probetraining bei Jahn Regensburg und im Gespräch, auf das dortige Sportinternat zu wechseln – bis sich das doch zerschlagen hat“, erzählt Marcel. Später rückte die berufliche Perspektive zusehends in den Vordergrund.

„Die Zeit, zu der ich gespielt habe, war generell einfach eine ganz andere. Marcel hat schon versucht, in meine Fußstapfen zu treten. Allerdings haben ihm auch Verletzungen einen Strich durch die Rechnung gemacht“, sagt Frank Gießelmann dazu, dass sich Vater und Sohn fußballerisch nicht ganz so angenähert haben. Dennoch betont der Papa: „Ich bin absolut stolz auf ihn – auf meine beiden Söhne.“