Ab 2025 Großbaustelle in Camphausen soll Grubenwasser für Fernwärme nutzen

Hier sollen Haushalte mit Heizenergie versorgt werden können – daran arbeiten die RAG und der Energiekonzern „Iqony“, der früher „Steag“ hieß. Die neue Anlage der RAG wird die Aufbereitung des Grubenwassers ermöglichen, die Firma „Iqony“ wird mit Wärmetauschern und in einer Kraft-Wärme-Kopplung Wasser auf 90 Grad erhitzen und dieses Wasser in ein Fernwärmenetz einspeisen. In Nordrhein-Westfalen versteht sich das Unternehmen bereits als „größtes Fernwärmeunternehmen“ und gibt an, mit der gleichen Technik pro Jahr 1,6 Milliarden Kilowattstunden Wärmeenergie zur Verfügung zu stellen und 275 000 Haushalte zu versorgen.