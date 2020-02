Einsatz in Neuweiler : Lose Teile drohen vom Glockenturm der Kirche zu stürzen

Neuweiler Der Sturm „Sabine“ hat dafür gesorgt, dass sich auf der Martin-Luther-Kirche in Neuweiler Ziegel gelöst haben. Diese drohten vom Glockenturm in die Tiefe zu stürzen. Die Feuerwehr musste anrücken, um die Gefahr zu beseitigen.

Durch den starken Wind in den vergangenen Tagen im Zuge des Sturms „Sabine“ haben sich auf dem Dach der 1953/1954 errichteten evangelischen Kirche in Sulzbach-Neuweiler Ziegel gelöst. Ein Dachdecker hatte bei Reparaturarbeiten auf dem Dach des Kirchenschiffes gesehen, dass sich auch auf dem Glockenturm Ziegel gelöst haben. Diese drohten in die Tiefe zu stürzen. „Weil Gefahr im Verzug war, hat der Dachdecker die Feuerwehr alarmiert“, berichtet Pfarrer Rolf Kiwitt. Die rückte am Mittwoch, 12. Februar, um 10.54 Uhr mit ihrer Drehleiter an. Deren Leiterpark kann auf bis zu 30 Meter ausgefahren werden. Einsatzkräfte des Löschbezirks Stadtmitte der Freiwilligen Feuerwehr Sulzbach konnten die Ziegel auf dem Dach des Turms der Martin-Luther-Kirche wieder in ihre korrekte Position bringen, so dass die Gefahr gebannt war.