Kellerbrand in Sulzbach : Ursache für Feuer in Mehrfamilienhaus unklar

Großaufgebot der Einsatzkräfte in der Sulzbachtalstraße in Sulzbach: lm Keller eines Mehrfamilienhaus brannte es. Die 22 Bewohner mussten von der Feuerwehr evakuiert werden. Sie wurden zunächst im benachbarten Berufsbildungszentrum untergebracht. Das Haus war aufgrund hoher Rauchgas-Konzentrationen bis Freitag unbewohnbar. Wer für die Nacht nicht bei Freunden oder Verwandten unterkam, dem organisierte die Stadt Sulzbach eine Unterkunft. Im Lauf des Freitags konnten die Bewohner dann in das Mehrfamilienhaus zurückkehren. Foto: Feuerwehr

Update Sulzbach Der Grund für das Feuer in Sulzbach ist weiterhin offen. Brandermittler haben die Suche nach der Ursache für den Kellerbrand übernommen. Die Feuerwehr hatte ein Mehrfamilienhaus evakuieren müssen, in dem 22 Personen wohnen.

Das Fachdezernat für Brandermittlungen hat am Freitag, 13. November, die Ermittlungen zu dem Kellerbrand in Sulzbach übernommen. Bei dem Großeinsatz am Donnerstag, 12. November, in der Sulzbachtalstraße mussten Einsatzkräfte ein Mehrfamilienhaus evakuieren. In dem Gebäude in der Stadtmitte in unmittelbarer Nähe zum Rathaus sind nach Angaben der Polizei-Inspektion Sulzbach 22 Personen gemeldet. Im Keller des Gebäudes war es zu einem ausgedehnten Brand mit starker Rauchentwicklung gekommen. In einem Kellerabteil war Hausrat und Bekleidung in Brand geraten. Über die Ursache – ob zum Beispiel technischer Defekt oder Brandstiftung – waren bis Freitagabend keine Informationen zu bekommen. Auch die Höhe des Schadens ist unklar.