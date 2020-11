Kellerbrand in Mehrfamilienhaus : Zahlreiche Bewohner bei Feuer in Sulzbach evakuiert

In der Sulzbachtalstraße in Sulzbach läuft ein Großeinsatz. Im Keller eines Mehrfamilienhaus ist ein Feuer entstanden. Foto: Feuerwehr

Update Sulzbach Bei einem Kellerbrand in Sulzbach ist hoher Sachschaden entstanden. In dem Mehrfamilienhaus sind 22 Personen gemeldet. Der Einsatz läuft noch. Die Brandursache ist unklar.

In der Sulzbachtalstraße in Sulzbach läuft ein Großeinsatz. Die Hauptverkehrsader durch das Sulzbachtal ist voll gesperrt. In einem Mehrfamilienhaus, in dem nach Angaben der Polizei 22 Personen gemeldet sind, ist es im Keller zu einem ausgedehnten Vollbrand mit starker Rauchentwicklung gekommen. Die um 20.20 Uhr alarmierte Freiwillige Feuerwehr war sehr schnell vor Ort und konnte Schlimmeres verhindern.