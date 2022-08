4000 Quadratmeter Vegetation in Flammen : 100 Wehrleute bekämpfen Brand in Sulzbach

Sulzbach Ein mächtiger Flächenbrand am Mellinweg hat am späten Donnerstagnachmittag die Rettungskräfte in Atem gehalten. Wie die Feuerwehr mitteilt, wurden die Sulzbacher Löschbezirke zunächst unter dem Stichwort „Brand Fläche klein“ alarmiert.

Vor Ort bot sich ein anderes Bild. Der zuerst an der Einsatzstelle eingetroffene Einsatzleiter stellte fest, dass der Brand sich bereits über eine größere Fläche ausgebreitet hatte. Eine weithin sichtbare Rauchsäule wies den nachalarmierten Kräften den Weg zur Einsatzstelle.

Die Löschbezirke Friedrichsthal und Bildstock (Tanklöschfahrzeuge) und der Ortsverein Sulzbach des Technischen Hilfswerks (THW) eilten ebenfalls zum Mellinweg. Zur Wasserversorgung wurden 1000 Meter Schlauch verlegt. Acht Trupps, teils unter schwerem Atemschutz, bekämpften parallel den Flächenbrand. Drei Heuballen mussten mit Unterstützung des THW auseinandergezogen und abgelöscht werden. Insgesamt brannten rund 4000 Quadratmeter Vegetation.