40 Wehrleute in Hühnerfeld im Einsatz : Feuer greift auf Haus über, Gebäude nach Pkw-Brand unbewohnbar

Hühnerfeld Ein brennendes Auto hat in Hühnerfeld einen großen Schaden angerichtet. Das Fahrzeug stand in einer Garage. Die Flammen griffen auf die Gebäudefront über.

Vermutlich fahrlässiger Umgang mit einem Schweißgerät hat nach Angaben der Polizei dafür gesorgt, dass ein Haus in der Brefelder Straße in Sulzbach-Hühnerfeld nach einem Brand so stark beschädigt ist, dass des derzeit unbewohnbar ist. Die Freiwillige Feuerwehr Sulzbach war mit sieben Fahrzeugen und 40 Wehrleuten im Einsatz, nachdem am Dienstag gegen 16.30 Uhr in der Garage im Erdgeschoss des Wohnhauses ein Auto Feuer gefangen hatte.