Mit extragroßer Tanzfläche Beim DJK-Tanzkreis in Sulzbach wird wieder gefeiert

Damit es diesmal hoffentlich genauso erfolgreich wird, hat das Ensemble Disco Inferno schneidende Bläsersätze, pumpenden Groove der Rhythmussektion, mehrstimmige Backgroundchöre, hypnotische Gitarrenriffs und eingängige Melodien im Gepäck, eben den „Black-Sound der 70er“, wie es in Ankündigung heißt. Die neunköpfige Bandmöchte dem Genre neues Leben einhauchen und spielt die Hits von Größen wie Earth, Wind and Fire, Kool & The Gang, Donna Summer, den Commodores und vielen anderen bekannten Funk- und Disco-Legenden der Zeit. Die Musiker begeistern dabei mit authentischem Retro-Gewand und einer fulminanten Show. Mit Klassikern wie „Car Wash“, „That‘s The Way (I Like It)“, „Le Freak“, „Lady Marmalade“, „Superstition“ und vielen anderen Smash-Hits von „sellemols“ lädt Disco Inferno zum Mitgrooven, Mittanzen und Mitfeiern, aber auch zum Zuhören und Genießen ein.