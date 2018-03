später lesen Donnerstagabend vormerken Fakten zur Sicherheitsarchitektur Teilen

Die CDU-Fraktion im Sulzbacher Stadtrat hatte sich seinerzeit ohne Vorbehalte zur Einrichtung der City-Wache bekannt, wie sie selbst meldet. Sicherheit und Ordnung seien wesentliche Themen des friedlichen Zusammenlebens und daher zentraler Schwerpunkt der Veranstaltung „Fakten-Check“, die am Donnerstag, 22. März, ab 18.30 Uhr im Salzbrunnenhaus, Auf der Schmelz, stattfindet. „Wir freuen uns sehr darüber, dass unsere Vollzugspolizei und Ortspolizeibehörde, aber auch unsere Blaulicht-Hilfsorganisationen an diesem Abend ihre so wichtige Arbeit für und in Sulzbach vorstellen“, erklärt die CDU.