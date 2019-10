Stadtführung : Letzter Stadtrundgang in diesem Jahr

Sulzbach Wer Sulzbach mit einem Experten kennenlernen möchte, hat dieses Jahr noch einmal die Gelegenheit.

(red) Den letzten Stadtspaziergang in diesem Jahr durch Sulzbach bietet die Volkshochschule am Samstag, 12. Oktober. Wolfgang Willems erläutert die Lebensumstände unehelicher Kinder. Außerdem geht es um das Veranstaltungszentrum Aula und das Treppenhaus mit Aussagen des 2018 verstorbenen Ludwig Harig. Dessen Geburtshaus steht ebenfalls auf dem Programm. Der zweistündige Rundgang startet um 10 Uhr am Rathaus, weiter geht es vorbei an Gymnasium und Krankenhaus zum Schlachthof und durch den Salinen-Park zum Salzbrunnenensemble. Kosten: fünf Euro.