Letzter Gottesdienst an Pfingsten 2020 : Aus für die evangelische Kirche Hühnerfeld

Sulzbach Das Aus für die evangelische Kirche im Sulzbacher Stadtteil Hühnerfeld ist besiegelt. Das teilt Pfarrer Rolf Kiwitt am Sonntag auf der Gemeindeversammlung mit.

Die Kirche in Sulzbach-Hühnerfeld soll entwidmet werden. „An Pfingsten 2020 wird dort der letzte Gottesdienst gefeiert“, erklärte Sulzbachs Pfarrer Rolf Kiwitt am Sonntag während der Gemeindeversammlung. Vier Kirchen gehören zur Gemeinde Sulzbach. Mit 50 000 Euro belaste das Gotteshaus in Hühnerfeld jährlich den Gemeindeetat. Nur wegen Immobilienverkäufen habe die Gemeinde wichtige Investitionen und Reparaturarbeiten bestreiten können. „Wir haben jährlich eine Unterdeckung von 100 000 Euro in unserem Haushalt“, erklärte Kiwitt. Das liege auch an den Personalkosten.