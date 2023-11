Kulturmanagerin Im Dienst für Sulzbachs Kulturvielfalt

Nach ihrem Bachelor folgte der Master in Kulturmanagement an der Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes. In ihrer Abschlussarbeit befasste sich Kaempffe mit Diversität in kulturellen Einrichtungen. 2021 betreute sie das Projekt „Jedem saarländischen Ort ein Kinderchor“ im Saarländischen Chorverband, das auf zwei Jahre befristet war. Es sollte der Überalterung von Chören durch Nachwuchsgewinnung entgegenwirken. Kaempffe fuhr mit dem „Singbus“ durch die Orte, kaum auch nach Sulzbach in eine Stadt, die sie vorher „gar nicht so auf dem Zettel hatte“, wie sie schmunzelnd zugibt.