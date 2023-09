Fitness für Feinschmecker Leckereien lockten an Sulzbacher Laufstrecke

Kulinarik und Sport – wie gut das zueinander passt, war am Sonntag in Sulzbach zu erleben. Dort gab es die erste Auflage des Kulinarischen Kirmeslaufs, einer Kombination aus schweißtreibender Fortbewegung mit feinem Essen. Die Rundstrecke war zirka sechs Kilometer lang und bot einen Höhenunterschied von 150 Metern. Sie führte vom Salzbrunnenhaus durch den Salinenpark in einer Schleife über den Brennenden Berg und auf Teilen des Karl-May-Weges zurück.