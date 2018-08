später lesen Tennis Erfolg für Schäfer vom TC Rotenbühl Teilen

Julia Schäfer vom TC Rotenbühl hat am Samstag den „Meine VBB Jugendcup“ des Tenniszentrums DJK Sulzbachtal (TZS) gewonnen. Sie setzte sich in Sulzbach in der Altersklasse W 14 vor Lucy Woll vom TC St.