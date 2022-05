Gemeinschaftsschüler siegt beim Landesentscheid : Elfjähriger aus Baltersweiler fährt zum Vorlese-Finale in Berlin

Sulzbach Kai Vitus Werneke siegte beim Landesentscheid des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels in Kooperation mit der Saarbrücker Zeitung.

Sie durften erst einen selbst gewählten Text vortragen. Anschließend mussten sie eine ihnen unbekannte Passage aus einem Buch lesen, in diesem Fall aus dem Jugendroman „Die beste Bahn meines Lebens“ von Anne Becker. Sie wolle nicht in der Jury sein, meinte Moderatorin Anke Birk nach den beiden Durchgängen – denn alle Kinder lasen hervorragend. Am Ende siegte der elf- und bald zwölfjährige Kai Vitus Werneke von der Gemeinschaftsschule St. Wendel. Vor allem beim Fremdtext machte er Pluspunkte, indem er die zwei Seiten lange Passage unglaublich flüssig und lebendig las. Erstaunlicherweise erzählte er hinterher, dass Deutsch nicht unbedingt sein Lieblingsfach sei, eher Sport und Mathe. Aber viel und gerne gelesen habe er schon immer. Seine Lieblingsbücher seien jene aus der Reihe „Kannawoniwasein!“ von Martin Muser. Jetzt freut sich der Junge aus Baltersweiler auf die Reise nach Berlin, wo er am 20. und 21. Juni am Finale des Wettbewerbs teilnimmt. „Es kann leider nur einer oder eine nach Berlin fahren, trotzdem sind heute nur Gewinner da“, sagte Andrea Wolf vom Börsenverein zur Einleitung. Außer Kai Vitus nahmen teil: Antonia Burgwedel vom Gymnasium Johanneum in Homburg, Paul Hübschen vom Völklinger Albert-Einstein-Gymnasium, Maya Kläs vom Geschwister-Scholl-Gymnasium in Lebach, Paul Lieber vom Gymnasium Marienschule in Saarbrücken, Leonie Schiffmann vom Merziger Gymnasium am Stefansberg und Julia Voltmer vom Gymnasium Ottweiler.