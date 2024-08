Der erste Schultag Schüler stehen Spalier für die Neuen

Einschulungsfeiern gab es auch an den Grundschulen in Quierschied und Friedrichsthal. Die Quierschieder Lasbachschule startete mit einem Einschulungsgottesdienst in der Kirche St. Paul in das neue Schuljahr. Insgesamt drei erste Klassen mit jeweils 22 Kindern starteten hier ins Schulleben. Die Grundschule Fischbach-Göttelborn hat an jedem Standort eine neue Klasse eingerichtet. In Fischbach gehen ab sofort 17 Mädchen und acht Jungs in die „Koala-Klasse“, und in Göttelborn besuchen 14 Jungs und sechs Mädchen die „Löwen-Klasse“. In der Hoferkopfschule in Bildstock fand die Begrüßung der 43 neuen Schulkinder in der großen Pausenhalle statt. Sie werden in zwei erste Klassen aufgeteilt, die „Bienen“ und die „Löwen“. Das Trommeln auf großen Kunststofftonnen wird auch hier schon seit Jahren praktiziert. Zur Begrüßung gab es außerdem einen Gesangsbeitrag und eine Vorführung der Tanz-AG. Die 26 Jungs und 29 Mädchen, die in der Bismarckschule in Friedrichsthal ihren ersten Schultag hatten, wurden in der angrenzenden Bismarckhalle von den Größeren mit Tänzen und Liedern willkommen geheißen. Ab der ersten Klasse wird hier Französisch unterrichtet, so dass sogar ein französisches Lied gesungen wurde. Die drei eingerichteten Klassen heißen hier Fuchs-, Drachen- und Koala-Klasse. Der Förderverein versorgte die Eltern im Elterncafé mit Kaffee und Kuchen.