Der Sulzbacher Gartenpreis Eine Wellness-Oase für Tiere und Menschen

Durch die hohen Wiesenstücke sieht es in ihrem Garten nicht mehr ganz so ordentlich aus, aber dafür hat sie ein Schild an einen Pfahl gehängt. „Das ist kein unordentlicher Garten, sondern eine 5-Sterne-Wellness-Oase für Bienen“, steht auf dem Schild und daneben ist eine lachende Biene zu sehen. Einen eigenen Hausgarten kennt Verena Christmann von Kindesbeinen an. Früher hat sie immer mit der Oma im Garten gearbeitet. Ein Garten ist für sie Leidenschaft und Entspannung nach dem Beruf. Neben Wasser, vielen Blumen, Stauden und Bäumen gibt es auch einen Nutzgarten, in dem alles angebaut wird, was man so braucht.