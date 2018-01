später lesen DRK Ehrung für mehr als 50 Jahre Einsatz FOTO: Thomas Seeber FOTO: Thomas Seeber Teilen

Twittern







„Solch einen Lebenslauf im Zeichen der Humanität findet man selten“, lobte Margarete Schäfer-Wolf. Die Vizepräsidentin des saarländischen Landesverbandes des Deutschen Roten Kreuzes hielt am Samstagabend in der Sulzbacher Aula die Laudatio auf Kurt Mohr. Der ehemalige Vorsitzende des Ortsvereines Sulzbach stand mehr als 50 Jahre an der Spitze „seines DRK“ und wurde dafür geehrt. Dabei habe er „viel Gutes getan und Großes erreicht“, so die Vizepräsidentin. Von Stefan Bohlander