Tatkraft im Ehrenamt : DJK Neuweiler beeindruckt Politiker

Sulzbacher Kommunalpolitiker ließen sich von Vertretern der DJK Neuweiler informieren, was sie mit dem Fördergeld in Eigeninitiative bewerkstelligt haben. Foto: DJK Neuweiler

Sulzbach Die Coronakrise stellt Vereine vor große Herausforderungen. Der Staat unterstützt sie mit Fördergeld. Jetzt zeigte die DJK Neuweilern Politikern, was sich mit diesem Geld und viel Eigeninitiative bewerkstelligen lässt.

Was macht eigentlich ein Verein mit dem öffentlichen Fördergeld, das ihm gegen die Folgen der Corona-Krise helfen soll? Antworten bekamen Sulzbachs Bürgermeister Michael Adam und Vertreter der Stadtratsfraktionen jetzt von der DJK Neuweiler.

Der Zaun am Clubheim wurde versetzt und so mehr Terrassenfläche geschaffen. Die DJK schaffte einen Pelletofen an, um ihr Clubheim energiesparend zu beheizen. Außerdem ist die Theke des Clubheims jetzt erneuert, und sämtliche Elektro- sowie Wasserleitungen inklusive des Sicherungskastens sind erneuert. Das Clubheim hat vollständig renovierte Toiletten, einen frischen Innen- und Außenanstrich sowie neue Technik für besseren Fernseh- und Radioempfang.