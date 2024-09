Zwei Freunde haben viel Spaß an Technik Die zwei Super-Tüftler aus Sulzbach

Sinnwell ist gelernter Tischler und hat als Küchenmonteur und als Fenster- und Metallbauer jede Menge Erfahrungen gesammelt. Nach einer Umschulung ist der 44-Jährige als Zerspanungsmechaniker und Maschineneinrichter bei der Firma Hydac beschäftigt. Morsch ist studierter Maschinenbauingenieur mit einer Weiterbildung zum Prüfingenieur für Kfz. Er betreibt ein eigenes Ingenieurbüro für die Region von Saarbrücken bis Blieskastel. Aufgefallen ist er der SZ, als er am Neuweiler Kirmes-Spaziergang mit einem Autoscooter den Umzug anführte. Mit aufgerüsteter Technik, neuen straßentauglichen Reifen, mehreren Akkus und einer eigens konstruierten Bremse wandelten die beiden den ausgedienten Autoscooter in ein fahrbares Partyfahrzeug um. Jetzt gibt es drei davon, für jeden der beiden Freunde eins, und Morschs Angetraute wünschte sich ebenfalls ein eigenes Fahrzeug. Vor wenigen Wochen kam das Gefährt zu seinem bisher schönsten Einsatz auf der Hochzeitsfeier von Maurice und Lena, als das Brautpaar nach der Trauung an den Gästen vorbei in die große Partyhalle fuhr, in der gefeiert wurde. Dort waren noch weitere verrückte Projekte der beiden Freunde zu bewundern. So beispielsweise die alte Benzinzapfsäule, aus der zwischenzeitlich kühles Bier gezapft werden kann. Sinnwell und Morsch haben die alten Benzinpumpen ausgebaut und ein neues System für die Bierkühlung und -zapfung installiert. Das Ergebnis ist eine Bierzapfsäule, die nicht nur funktioniert, sondern auch mit ihrem Retro-Design ein Highlight auf jeder Party ist.