Verkehrssicherheit in Sulzbach : „Elternbahnhof“ macht Weg zur Mellinschule sicherer

Verkehrssicherheit in Sulzbach

Sulzbach (red) Die Stadt Sulzbach hat den „Elternbahnhof“ an der Mellinschule in Betrieb genommen. Der Elternbahnhof, die nun barrierefreie Haltestelle vor der Schule, der Zebrastreifen mit Bodenschwellen sowie ein Blindenleitsystem schaffen Bürgermeister Michael Adam zufolge mehr Sicherheit für die Schüler. Nun sollten die Eltern diese Einrichtung aber auch annehmen.

Insgesamt gab die Stadt rund 220 000 Euro aus. Drei Viertel der Kosten für den Ausbau der Bushaltestelle bezahlt das Land. Grund für den Umbau sind der Verwaltung zufolge Verkehrsprobleme, die es an der Schule immer wieder gab. Eltern, die ihre Kinder brachten oder abholten, hätten oft unmöglich geparkt. Am Elternbahnhof könnten die Schüler nun sicher aus- und einsteigen. Und über den angrenzenden Zebrastreifen führe ein kurzer Fußweg zur Schule. Das beseitige das Chaos auf dem Mellinweg. Mitarbeiter des Ordnungsamtes begleiteten in den ersten Tagen die Kinder von der Elternhaltestelle über den Zebrastreifen zur Schule.