Ein ganz besonderer Honig Fleißige Bienen sammeln für Sulzbach

Den Imkern zufolge fliegen die Bienen im Umkreis von drei Kilometern herum und sammeln Nektar aus Blüten. „Die Bienen saugen den süßen Saft mit ihrem Rüssel auf und speichern ihn in ihrem Honigmagen. Nach der Rückkehr übergeben die Bienen den Nektar an andere Artgenossinnen, die ihn weiterverarbeiten. Im Bienenstock wird der Nektar von den Bienen durch Kauen und Speichel vermischt und in Waben abgelegt. Durch das Schlagen mit den Flügeln erzeugen die Bienen Wärme, die dazu führt, dass der überschüssige Wasseranteil im Nektar verdunstet und der Honig eindickt“, erklärt Stefan Kalle den Prozess.