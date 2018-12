später lesen Eine gute Idee von der Diakonie Warme Jacken für bedürftige Menschen Teilen

Sulzbach (red) Am Donnerstag, 6. Dezember, können Bedürftige an den Sozialkaufhäusern der Diakonie Saar in Saarlouis, Völklingen und Neunkirchen sowie an der „Werkstatt 86“ in Sulzbach kostenfrei warme Jacken in Empfang nehmen.