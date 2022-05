Verleihung Deutscher Kita-Preis in Berlin : Kita Pastor Hein in Altenwald mit Publikums- und Eltern-Sonderpreis ausgezeichnet

Sabine Betz, die Leiterin der Kita Pastor Hein in Altenwald. Foto: Heiko Lehmann

Altenwald/Berlin Der Kita Pastor Hein in Altenwald wurde am Montagabend bei der Verleihung des Deutschen Kita-Preises in Berlin der Publikums- und Eltern-Sonderpreis verliehen. Mehr als 1000 Kitas und Bündnisse aus ganz Deutschland hatten sich beworben.

Der Publikums- und Eltern-Sonderpreis des Deutschen Kita-Preises geht an die Kita Pastor Hein in Altenwald. „Wir freuen uns wahnsinnig über diesen Preis und wir haben damit nicht gerechnet. Wir sind richtig stolz“, sagte Sabine Betz, die Leiterin der Kita Pastor Hein, die am Montag mit vier weiteren Erzieherinnen bei der Preisverleihung in Berlin war.

Zeitgleich verfolgten etwa 50 Menschen in der Aula der Stadt Sulzbach auf einer Großbildleinwand die Verleihung des Deutschen Kita-Preises. Auch dort war der Jubel groß, als feststand, dass die Kita in Altenwald der Gewinner des Sonderpreises ist. Dieser wurde im Rahmen einer Online-Abstimmung vergeben. Die Kita in Altenwald gewann mit 3148 Stimmen. Rosa Wetscher, Redaktionsleiterin der Gruner- und Jahr-Familienredaktion überreichte Sabine Betz die Trophäe für den Sonderpreis – zudem gab es noch mehrere zusammengestellte Pakete mit Kinderbüchern für Ein- bis Sechsjährige.

Es war der erste Preis, der am Montagabend verliehen wurde. Anschließend folgte die große und mit Spannung erwartete Preisverleihung des Deutschen Kita-Preises. Die Final-Veranstaltung wurde von Barbara Schöneberger moderiert, Tim Bendzko sorgte für die Musik. „Die Bedeutung der frühkindlichen Erziehung wird zu Recht immer wichtiger. Der Preis zeigt, wie gut Menschen ihre Arbeit machen. Dieser Preis unterstreicht diese Arbeit“, lobte Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne).

Dann knisterte es bei der Verkündung des Siegers noch einmal so richtig. Der Deutsche Kita-Preis 2022 geht an die Kita Familienzentrum Olgakrippe in Heilbronn. Die Pastor-Hein-Kita in Altenwald landete gemeinsam mit fünf anderen Kitas auf dem dritten Platz. „Wir sind überglücklich. Wir hätten schon nicht damit gerechnet, unter die besten zehn zu kommen. Jetzt sind wir Dritter und haben noch den Sonderpreis gewonnen“, sagte Sabine Betz.