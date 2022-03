Fest mit Delikatessen und Geselligkeit : Sulzbach genießt Markttag mit den neuen Freunden (mit Bildergalerie)

Sulzbach An den Salzbrunnenhäusern gab es zum Auftakt der Partnerschaft Geselligkeit und ein Angebot mit deutsch-französischem Charme.

Der junge Arnault aus Bitche war zum ersten Mal auf einem Markt in Deutschland. Er verkaufte Büffel-Mozzarella aus eigener Herstellung. „Wir sind normalerweise in unserer Region auf vielen Märkten. In Deutschland waren wir noch nie. Das kann sich aber ändern, denn die Leute sind hier sehr interessiert“, sagte der Händler.

Am Eingang wurde wegen des Corona-Virus die 3G-Regel kontrolliert. Danach durfte sich jeder auf dem Markt nach Lust und Laune bewegen. Die Stadtverwaltung von Sulzbach hatten sich den außergewöhnlichen Markt aus Anlass der deutsch-französischen Partnerschaft zwischen Sulzbach und Remelfing ausgedacht. Diese wurde am Sonntag in der Aula beurkundete und anschließend zog die Festgemeinschaft zum Markt. „Es heißt ja hier in Sulzbach immer, dass der Regen aus Richtung Frankreich komme. Heute haben wir mal die Sonne mitgebracht“, sagte Remelfingens Bürgermeister Hubert Bouring. Er und Michael Adam, der Bürgermeister von Sulzbach, pflanzten am Nachmittag auf dem Salzbrunnen-Gelände noch einen Baum und besiegelten damit endgültig die Partnerschaft. „Wir haben uns überlegt, den Brauch, zu einer Geburt einen Baum zu pflanzen, auf die Gründung unserer festen Partnerschaft zu übertragen“, sagte Michael Adam. Und wie es sich für waschechte Saarländer und Franzosen gehört, wurde im Anschluss richtig geschlemmt. „Das hier müssen Sie probieren. Das ist luftgetrocknete Salami vom Iberico-Schwein. Diese finden Sie so nirgends“, sagte der französische Markthändler Andreas Marschall und verteilte Häppchen an alle, die vorbeischlenderten. Und weiter ging‘s auf dem Markt der Freundschaft von Stand zu Stand. Und von Köstlichkeit zu Köstlichkeit.