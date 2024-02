Pläne für neue Kita und Windkrafträder besprochen Sulzbach stimmt Landesgesetz zu erneuerbaren Energien zu

Um die vom Bund geforderten Ausbauziele in puncto Wind-Energieanlagen zu erreichen, plant die saarländische Landesregierung ein Gesetz zur Umsetzung des Windenergieflächen-Bedarfsgesetzes im Saarland (Saarländisches Flächenzielgesetz – SFZG) sowie dem Gesetz über die Beteiligung von Gemeinden an Wind-Energieanlagen an Land und Freiflächenanlagen im Saarland (Saarländisches Gemeindebeteiligungsgesetz – SGBG). Die Stadtverwaltung Sulzbach fasst das so zusammen: „Im Gegensatz zu den anderen 15 Bundesländern wählt das Saarland den Sonderweg, seine Kommunen zu verpflichten, die Flächen aus der vom Fraunhofer erstellten Studie für die Nutzung der Windkraft selbst auszuweisen“, so die Stadt. Für Sulzbach ergeben sich aus der Studie drei potenzielle Flächen für Windräder. Alle drei Flächen sind im Sulzbacher Wald in Richtung Elversberg in der Nähe des Karl-May-Wanderweges. Ob auf diesen Flächen tatsächlich Windräder gebaut werden, ist aber noch offen.