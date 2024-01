Es gelte, positiv in die Zukunft zu blicken Michael Adam beschwört Gemeinsamkeit und Zuversicht

„Die Entscheidung, die jetzigen Kommunen eigenständig zu erhalten und nicht eine Stadt Sulzbachtal zu gründen, war im Nachhinein richtig. Wir dürfen außerdem feststellen, dass wir in den Feldern, wo es Sinn macht, gut zusammenarbeiten.“ Michael Adam konnte an diesem Abend sowohl Lutz Maurer, den Bürgermeister der Gemeinde Quierschied, Ralf-Peter Fritz, Bezirksbürgermeister von Dudweiler, als auch Peter Bickelmann aus Friedrichsthal, der in Vertretung von Bürgermeister Christian Jung gekommen war, begrüßen.