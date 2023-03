Bildung 200 Bürger demonstrieren für die Musikschule

Das für Mittwoch anberaumte Treffen zur Zukunft der Musikschule Sulzbach-/Fischbachtal stieß auf großes Interesse. An der Aula in Sulzbach kamen vor der Sitzung viele Lehrkräfte, Schüler und Bürger zusammen. Sie wollten zweierlei wissen: Was wird aus der Musikschule? Und was passiert mit dem Personal? Sie wollten zeigen, wie sehr ihnen die Musikschule am Herzen liegt. Viele trugen Anstecker mit dem Aufdruck „Mein Herz schlägt für die Musikschule“. Andere hielten Plakate hoch. „Ohne uns geht ein Stück Musikkultur flöten“ und „Nicht gegen die Zukunft unserer Kinder entscheiden“ war darauf zu lesen.