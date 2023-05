Protestaktion für die Sulzbacher Musikschule „Musikunterricht darf kein Luxus werden“

Auch Hristina Taneva, derzeit noch Honorarkraft an der Musikschule, ist darin aktiv. Sie betont, dass die Musikschule nicht nur eine der renommiertesten im Saarland sei, sondern auch eine Oase, gerade für Kinder aus schwierigeren Verhältnissen. An der Musikschule Sulzbachtal-Fischbachtal können sie in speziellen Programmen gefördert werden. „Sie lernen dabei aber nicht nur Musik kennen, sondern auch soziales Verhalten, Freude am Experimentieren“, sagt Taneva, „gerade in so einer Kommune wie Sulzbach darf Musikunterricht kein Luxus werden, der nur besser gestellten Familien zugänglich ist“. Vor allem auch deswegen wolle man nicht kampflos aufgeben. „Wir senden einen Appell aus und versuchen so viele Unterstützer wie möglich zu finden“, sagt Taneva. Los geht es am Samstag, 13. Mai, um 11 Uhr mit einer Demonstration. Treffpunkt ist der Parkplatz am Salzbrunnenhaus Sulzbach.