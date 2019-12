Serie Amateurtheater im Regionalverband : Wer ihre Stücke sehen will, muss fix sein

Sulzbach Beim Sulzbacher Kellertheater gehen die Karten weg wie warme Semmeln. Die Truppe gibt es schon lang, aber ihre Stücke sind frisch.

Im Saarland gibt es eine ungemein vielfältige und aktive Amateurtheater-Landschaft. In fast jedem Ort gibt es Menschen, die mit Begeisterung auf der Bühne stehen. In einer Serie stellen wir einige dieser Ensembles aus dem Regionalverband vor. Und zwar alle, die beim Wettbewerb des Saarländischen Amateurtheaterpreises in die Endrunde kamen.

Er kennt das. Denn er selbst ist auch schon in Produktionen der Kettenfabrik in St. Arnual oder bei Musicals in Neunkirchen aufgetreten. Derzeit finden die Proben zu „Jerry Cotton jagt den New York Ripper“ von Frank Tannhäuser statt. Geprobt wird einmal in der Woche, in der Phase vor der Premiere im März nächsten Jahres auch zweimal, manchmal sogar bis zu viermal in der Woche.