Das letzte August-Wochenende könnte heiß werden

Die Umleitung in Richtung Saarbrücken führt ab Minikreisel Altenwald über die Grubenstraße, Hühnerfelder Straße, Grühlingstraße, Kreisel Hühnerfeld, Quierschieder Weg und Straße An der Klinik zur Kreuzung Sulzbachtalstraße/Straße An der Klinik.

Die Umleitung in Richtung Friedrichsthal führt ab der Kreuzung Sulzbachtalstraße/Straße An der Klinik ebenfalls über die vorgenannte Umleitungsstrecke bis Minikreisel Altenwald. Die Maßnahme ist laut Landesbetrieb mit der Polizei und den Verkehrsbetrieben abgestimmt. Das meldet die Sulzbacher Stadtpressestelle.

Ab Montag, 27. August, nach 5 Uhr und Aufhebung der Sperrung wird das betroffene Teilstück der Sulzbachtalstraße wieder für den Verkehr freigegeben.

Die SZ wollte in diesem Zusammenhang vom Landesbetrieb für Straßenbau (LfS) wissen, warum es zu der Verzögerung kommt. Für den LfS antwortete Dr. Gerd Kloy, Baukoordination und Arbeitsschutz: „Die Asphaltarbeiten sollten ursprünglich in zwei Bauabschnitten erfolgen. Die Verschiebung kommt daher, das entschieden worden ist, die L 125 entgegen der ursprünglichen Planung in einem Abschnitt zu asphaltieren. Dies kann allerdings erst geschehen, wenn alle Vorarbeiten zum Asphalt abgeschlossen sind. Mehrkosten fallen nicht an, da die Sperrung nur einmal anstatt wie bisher geplant zweimal aufgebaut, vorgehalten und abgebaut werden muss. Auch der An- und Abtransport der Fräsen, der Asphaltkolonne sowie das Arbeiten an einem Wochenende muss nur einmal gezahlt werden.“

(thf)