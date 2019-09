Kulturköpfe in der Region : Engagiert für den Kunstverein Sulzbach-Saar

Sulzbach Die Vorsitzende Dagmar Günther ist bis zu 20 Stunden pro Woche ehrenamtlich im Einsatz – denn es macht ihr Freude.

„Und die Freunde meines Vaters, die saarländischen Maler Fritz Berberich oder Fritz Zolnhofer, kamen häufig zu Besuch“, fügt sie lächelnd hinzu. Daher machte Dagmar Günther eine Ausbildung zur Lithographin, anschließend ging sie im Jahr 1979 nach München an die Akademie für das Graphische Gewerbe, studierte dort Angewandte Malerei, Grafikdesign, Kalligraphie und Lithographie. 1982 kehrte sie ins Saarland zurück, entwarf erstmal Abdrücke für die Porzellanherstellung. „Das wurde damals alles noch von Hand gezeichnet“, erklärt sie. Zwei Jahre später machte sie sich als Grafikdesignerin selbständig, arbeitet seither in Sulzbach mit eigenem Atelier.

Das ist die berufliche Seite. Denn es gibt bei Dagmar Günther noch eine private Neigung. Und davon eigentlich zwei. Denn Dagmar Günter arbeitet neben ihrem Beruf auch an eigenen, freien, künstlerischen Werken. „Das ist dann ganz oft Freie Malerei in den unterschiedlichsten Techniken, aber ich mache auch gerne Emaille-, und Schmuckarbeiten“, erzählt sie weiter. Das sei für sie ihr „Hobby im Beruf“. Dann aber ist Dagmar Günther in Sulzbach und weit darüber hinaus auch als Vorsitzende des dortigen Kunstvereins bekannt. „Im Jahr 2007 hatte der damalige Bürgermeister fünfzehn kunstinteressierte Sulzbacher Bürger zu einem Gespräch eingeladen, mit dem Ziel, dass man sich zukünftig gemeinsam um die Kultur in der Stadt kümmert“, erinnert sie sich. „Aus diesen Gesprächen wurde dann der Kunstverein Sulzbach-Saar gegründet und seither organisiert der Verein in enger Kooperation mit der Stadt Kunstausstellungen und andere Kulturveranstaltungen“, sagt sie. Der Ort des Geschehens ist dabei die Aula in der Sulzbacher Gärtnerstraße. „Die Galerie unten wird nur vom Verein genutzt, auf die anderen Räume können wir nach Rücksprache mit der Stadt zurückgreifen“, erklärt Dagmar Günther weiter. Sie ist Gründungsmitglied des Vereins und seit dem Jahr 2016 auch erste Vorsitzende.