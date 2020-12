Beim SV Schnappach „staubts“ am Ball : Eine fußballverrückte Familie

Sulzbach Aus drei Generationen der Familie Staub haben sich immer mehrere Familienmitglieder, insbesondere als Spieler, für den Fußball-Bezirksligisten SV Schnappach engagiert – bei manchen Spielen „staubte“ es geradezu auf dem Platz.

Abkömmlinge der hiesigen Fußballer-Dynastie waren und sind von den Gegnern seit jeher gefürchtet. Derzeit führt sie Maik Staub an, der Trainer der 1. Mannschaft. Zu seinem Team gehören mit Bruder Max und den Cousins Kevin, Norman (derzeit verletzt) und Pascal (auf Abruf) gleich vier Verwandte. „Die sind so fußballverrückt wie ich, wir haben den gleichen Sachverstand und auch die gleiche Meinung. Sie helfen mir, meine Vorstellungen auf dem Platz umzusetzen“, sagt Maik. Schon ihre Väter Günter, Horst und Jörg hatten einst gemeinsam für den SVS gespielt. Und auch schon deren Väter.

Ein Familienerlebnis sticht jedoch heraus: Am 9. Mai 2010 war die Spvgg. Quierschied in Schnappach zu Gast. Gille Staub, damals Spielertrainer des SVS, fragte seine Brüder Jörg und Horst, ob sie einmal zusammen mit ihren Söhnen spielen wollten. Jörg stimmte trotz kaputter Knie zu, Horst musste aus gleichem Grund passen. Letztlich standen mit den Altinternationalen Gille und Jörg, den Erstmannschaftsspielern Maik und Pascal sowie den gerade erst spielberechtigten Jugendspielern Max, Norman und Kevin insgesamt sieben Staubs auf dem Platz. Schnappach siegte mit 3:2. Das arg angestaubte, legendäre Mannschaftsfoto von damals hängt noch heute im Clubheim.

Auf dem Platz und auch daneben herrschte bei der fußballverrückten Großfamilie Staub in Sachen Fußball oft Einigkeit. Auseinander gehen die Meinungen darüber, wer von ihnen denn der Beste sei. „Das ist absolut mein Bruder Jörg“, findet Horst, merkt aber an: „Obwohl manche auch sagen, dass mein Sohn Kevin einen Tick besser ist, weil er torgefährlicher ist.“ Jörg selbst hält daher Kevin für das größte Talent: „Der könnte locker drei, vier Klassen höher spielen“, meint er und ergänzt angesichts der wilden Jugendjahre, mit denen sich sein Neffe diese Laufbahn verbaut hat: „Er ist halt ein echter Schnappacher.“

Auch Norman attestiert seinem Cousin Kevin „alle Anlagen, die ein guter Fußballer braucht. Jeder von uns hat so seine Stärken, die wiederum kein anderer hat. Aber was Gille später mit 48 Jahren noch in der 1. Mannschaft gemacht hat, war schon genial.“ Auch Max kann sich nicht entscheiden: „Ich glaube, dass wir alle sehr viel Talent haben. Auf dem Platz wie auch an der Theke. In Schnappach ist auch das sehr wichtig.“ Cousin Pascal widerspricht hier nicht, sieht aber seinen Vater Jörg als besten Staub aller Zeiten: „Den habe ich schon als Kind bewundert“, sagt er.