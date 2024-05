Umweltschutz Kippensammler machen Sulzbach sauber

„Cleanup Sulzbach“ gehört mit etwa 30 Ortsgruppen zum Verein „Cleanup Saarland“, der auf die Gefahren von illegal beseitigtem Müll aufmerksam macht und regelmäßige Cleanups, also Reinigungsaktionen, organisiert. „Die Zigarettenaktion fand nun zum dritten Mal statt. Andere Aktionen organisieren wir das ganze Jahr über. Einige unserer Teilnehmer sammeln täglich Müll. In Sulzbach treffen wir uns alle zwei bis drei Wochen sonntagsmorgens und sammeln gemeinsam Müll ein. Wir beteiligen uns an Picobello-Aktionen, am World Cleanup Day, betreiben Bildungsarbeit und bieten Kinovorführungen zum Thema Plastikmüll“, erklärte Ramona Rau die Arbeit ihrer Organisation.