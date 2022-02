Alles für die Sicherheit : Citywache in Sulzbach feiert bald vierjähriges Bestehen

Das neue Gebäude der Sulzbacher City-Wache in der Gutenbergstraße 1 wird zur Zeit renoviert. Im März wollen die sieben Mitarbeiter einziehen. Foto: Heiko Lehmann

Sulzbach Verwarnung, Bußgelder, Quarantäne-Anordnungen: Die City-Wache in Sulzbach war 2021 nicht arbeitslos. Sowieso sei sie ein wichtiger Baustein der Sulzbacher Sicherheitsarchitektur, wie Bürgermeister Michael Adam erklärt.

3549 Verfahren im Verwarngeld und Bußgeldbereich, 3000 Quarantäne-Anordnungen und 457 Ereignisse die von Bürgern über die AEM-App (Anregungs- und Ereignismanagement) gemeldet wurde – die City-Wache in Sulzbach hatte im Jahr 2021 alle Hände voll zu tun. „Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der City-Wache leisten wichtige Arbeit auf öffentlichen Straßen und Plätzen zur Verbesserung der Sicherheit in Sulzbach, insbesondere im Bereich der Schulen, Spielplätze, am Bahnhof, an bekannten Treffpunkten, sowie bei öffentlichen Veranstaltungen. Die Dienste der City-Wache werden in der Bevölkerung sehr gut angenommen“, sagt Alesja Hirsch, die Leiterin der Sulzbacher City-Wache.

Im März dieses Jahres feiert die City-Wache ihr vierjähriges Bestehen. Wenn alles nach Plan läuft, findet der vierte Geburtstag schon im neuen Gebäude in der Gutenbergstraße 1, direkt neben dem Rathaus statt. Dort wird das Gebäude in diesen Tagen renoviert und fit für die City-Wache gemacht. Bislang war die Wache in der Sulzbachtalstraße stationiert.

Mitte März 2018 nahm dort die City-Wache in den Räumlichkeiten des ehemaligen Hotel-Restaurants „Kirner Eck“ ihren Betrieb auf. Jetzt wird das Gebäude vom Besitzer anderweitig genutzt und der Umzug war die Folge. Die Sulzbacher City-Wache war nach Neunkirchen die zweite ihrer Art im Saarland und ist seither Anlaufstelle für Bürger für Fragen und Beschwerden rund um das Thema Sicherheit. Sechs Mitarbeiter und die Leiterin zählen zum Team der Wache. „Voraussetzung für die Tätigkeit als Außendienstmitarbeiter ist der erfolgreiche Abschluss mehrerer Lehrgänge an der saarländischen Verwaltungsschule“, teilte die Stadt Sulzbach mit. Die uniformierten aber nicht bewaffneten Außendienstmitarbeiter der City-Wache übernehmen Aufgaben im Bereich des Kommunalen Ordnungsdienst, wie die Verkehrsüberwachung (ruhender und fließender Verkehr), illegale Müllablagerungen sowie Überwuchs und sind in Fuß- und Fahrstreifen auf den Straßen und Plätzen, im gesamten Gebiet der Stadt Sulzbach – schwerpunktmäßig aber im Innenstadtbereich - unterwegs, um Verunreinigungen und Belästigungen frühzeitig zu erfassen und den Passanten als Ansprechpartner zur Verfügung zu stehen. Sie nehmen nicht nur Meldungen und Anzeigen entgegen, registrieren ordnungswidrige Umstände und stellen diese ab, sondern ahnden solche Verstöße auch durch mündliche Ermahnungen, Verwarnungen oder Verwarnungsgelder. Im Rahmen der Streife wirken die Mitarbeiter oft durch Gespräche und Aufklärung präventiv auf die angetroffenen Personen.

Sulzbachs Bürgermeister Michael Adam (CDU) erklärt: „Sulzbach hat eine gute Sicherheitsarchitektur, in der die City-Wache ein wichtiger Baustein ist. Die City-Wache ist wichtige Anlaufstelle für die Beschwerden der Bürgerinnen und Bürger und effektive Einrichtung zur Verbesserung des subjektiven Sicherheitsgefühls der Bevölkerung. Die uniformierten Außendienstmitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehören zum Stadtbild dazu. Die Zusammenarbeit mit der Vollzugspolizei ist bestens und die Kompetenzzuordnung klar geregelt.“ Grundlage dafür sei die seit dem Jahr 2018 bestehende Sicherheitspartnerschaft. Weitere Bausteine der Sicherheitsarchitektur in Sulzbach seien die Initiative „Sicherer Bahnhof Sulzbach“, das Projekt „Graffiti-Überwachung“, die Anregungs- und Ereignismanagement – APP (AEM-APP) sowie Sicherheitseinrichtungen wie die Freiwillige Feuerwehr, das Technische Hilfswerk, das Deutsche Rote Kreuz und die DLRG, so Michael Adam.