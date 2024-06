„Ich kann mir nicht vorstellen, in einem Kirchenchor zu singen“ Von Die Ärzte bis zu den Toten Hosen und Rio Reiser: Der „HeartChor“ ist sich für Rock nie zu alt

Bald, am 14. Juli von 15 bis 17 Uhr, werden sie beim Kaffeenachmittag am Salzbrunnenhaus in Sulzbach zu hören sein. Das sei einer der großen Auftritte in diesem Jahr, sagt Wilhelm. Der Eintritt koste acht Euro. Sonst sind sie mit Mischpult und Mikrofonen gerne auch mal in Altenheimen unterwegs, erzählt Wilhelm. „Das ist so schön, die Menschen erinnern sich an frühere Zeiten und rocken, obwohl sie oft alt und gebrechlich sind, mit uns mit.“