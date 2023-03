Abend deutsch-französischer Freundschaft Chansons begeistern Besucher in der Aula

„Ich komme von Anfang an zu jedem Finale dieses Wettbewerbs und bin immer wieder aufs Neue begeistert davon, wie diese Künstler es schaffen, auf so poetische Weise Worte zu finden und Gefühle und Geschichten in Texte und Lieder zu verpacken, dass man Gänsehaut bekommt“, erklärte Besucherin Beatrice Oetzel begeistert. Im Herzen der Elsässerin, die seit über 50 Jahren in Saarbrücken lebt, schlagen zwei Herzen. „Ich liebe meine französischen Wurzeln, aber auch meine saarländische Heimat. Sulzbach ist dabei sehr besonders. Ich kenne keinen Ort, an dem man die deutsch-französische Freundschaft so lebt wie hier“, befand sie.